Lõpudiplom ootas 96 õppurit, kellele lisandub suve jooksul veel mõni, sest nende lõpetamine on kavas augustis.

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar ütles, et koroona-aastad on ka kultuuriakadeemia õpilastele oma jälje jätnud ning nõnda on tänavusi lõpetajaid kahekümne võrra vähem kui mullu ning kolmekümne jagu vähem kui tunamullu.