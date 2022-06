Kas selliste monumentide all üleüldse säilmeid leidub, on muidugi iseküsimus. See tuleb selgeks teha kas või juba ajaloolise täpsuse huvides. Samas on see möödapääsmatu, sest sõjahaudu kaitseb Eestis seadus ja sinna maetute ümbermatmiseks on vaja kaitseministeeriumilt luba küsida. Kohe kindlasti on aga käes punamonumentide ajastu lõpp, sest selliseid taotlusi oli kaitseministeerium 17. juuniks saanud juba seitse ning küllap tuleb neid aegamööda juurde.