Küllap on isegi paljudel neil, kel on viimasest koolikellast möödas aastakümneid, meeles see magus ootusärevus, mis poeb hinge enne lõpuaktust: millelegi on punkt pandud ja varsti algab uus etapp elus. Kes läheb gümnaasiumi, kes ülikooli. Kes lõpetab lasteaia ja ootab suvi otsa kannatamatult toda kõige esimest koolikella. Kes saab edaspidi oma nime juurde uhkelt «doktor» kirjutada.