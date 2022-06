Esmaspäevast on häiritud liiklus Riia maanteel

Uus teelõik kaupluse kinnistult Riia maanteeni on juba valmis. Nüüd tehakse see ristmik nõuetekohaselt korda.

Viljandi linnavalitsus teatas, et alates 20. juunist on seoses Männimäele Coopi kaupluse ehitamisega häiritud liiklus Riia maanteel. Läbipääs sõidukitele on tagatud, kuid arvestama peab võimaliku lisaajaga.