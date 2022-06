Näiteid ei pea kuigi kaugelt otsima. Looduskaitseseaduse paragrahvist 55 võib lugeda, et looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ja ka tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal, on keelatud. See on päris maailm: linnud, loomad ja inimene, kes ideaalis teadvustab elu enda ümber ja arvestab sellega. Praegu elame aga maailmas, kus advokaatide abiga jageletakse selle üle, kas langetustraktoriga metsa minnes ikka häiritakse tahtlikult seal oma poegi üles­kasvatavaid linde ja loomi.