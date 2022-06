Juhtkiri ⟩ Aga kus Keskerakond eelmisel sügisel oli?

Vana tõde on, et pole vooruslikumat, maksumaksja eest paremini seisvat ja tähelepanelikumat olendit kui opositsiooni poliitik. Tegus ja tähelepanelik opositsioon muidugi ongi see, mis lisab demokraatiale tublisti selgroogu ning sunnib võimuliidulgi selja sirge hoidma nii omavalitsustes kui ka Toompeal. Kas selle taga on siiras mure ja isiklikud väärtushinnangud või soov ise koalitsiooni pääseda, jäägu igaühe enda südametunnistusele.