Madis Müller: Eesti rahareformi tegid teoks 16 000 Eesti inimest

See päev ise oli samuti tore – ilus suvepäev. Kolleegid Eesti Pangast on meenutanud, et kui rahakotte laadima hakati, oli uskumatu tunne – see juhtubki, päriselt. Oma raha oli väga ­oodatud ja see oli Eesti inimeste ühine pingutus. Enam kui 16 000 inimest üle Eesti tulid appi, et kõigi registreerunud eestimaalaste kiirelt väärtust kaotavad rublad kroonideks vahetada. Seda kõike tehti ilma tänapäevaste sidevahenditeta. Kaupmehed vahetasid päeva pealt hinnasildid ja rahareformist alates hakkas kehtima Eesti kroon – ei mingit paralleelset raharinglust Soome markades või muus valuutas, mis oli toona üks peamisi muresid ja riske. Selline usaldus oma raha vastu oli kogu reformi õnnestumiseks väga oluline ja vajalik.