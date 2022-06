Politsei otsib Viljandimaal kadunud 23-aastast Merlet

Merlel oli kodust lahkudes seljas must kapuutsiga jope, jalas olid sinised teksapüksid ja tema juuksed olid patsi seotud. Politseinikud paluvad kõigil, kes on Merlet näinud või kel on infot tema asukoha kohta, helistada telefonil 5361 4041 või 112.