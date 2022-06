"Soovin, et staadioni kasutavad inimesed, kes oskavad seda kasutada. Lõhkujad ja laamendajad ei ole oodatud," lausus Kitzbergi gümnaasiumi direktor Jaak Israel. Staadion on kõigile spordihuvilistele iga päev avatud koos palliplatside, jooksuraja ja laste mänguväljakuga, kuid kahjuks on direktori sõnul viimasel ajal sinna sattunud kambad, kes asju lõhuvad, ja kui nii edasi läheb, eriti veel, kui tulega mängitakse, võib tulevikus veel suurem õnnetus juhtuda.