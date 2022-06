Kirikute öö kutsub pühakodasid uudistama

Kirikud ja kogudused avavad selle nädala reedel taas oma uksed nii neile, kellele elu Kristusega on endastmõistetav, kui ka neile, kes alles leidmas oma teed või keda ärgitab pühakotta sisse astuma uudishimu.

Mitmel pool koroona tõttu kaks aastat ootama pidanud üritus toimub nüüd jälle ning kirikute ööl avatakse kirikud uudistamiseks, kontsertideks, vaikseks palveks ja mõtisklemiseks. Näha ja käia saab seal, kuhu ehk tavaliselt sisse ei pääse. Üle Eesti on sel ööl avatud ligi 60 pühakoda.

Kõpu Peetri kirikus on kirikuöö kella 20–22. Kell 20 algavad ringkäigud, kell 21 algaval kontserdil esinevad bariton Priit Põiklik ja organist Anneli Merelaid. Kirikuöö lõpetab ööpalvus.

Kirikute öö veebilehel on näha, et lisaks Kõpu ja Suure-Jaani kirikutele on sel õhtul avatud Mustla, Kolga-Jaani ja kolm Viljandi pühakoda.