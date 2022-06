Gümnasistide õhtusel öölaulupeol kõlavad retrolood

Gümnaasium sai tänavu kümneaastaseks ja nii kannab ka öölaulupidu sama järjekorranumbrit. Kolmapäevase peo põhiesinejad on oma kooli õpilased ja vilistlased. Kuulda saab ka Viljandi muusikakooli ansamblit The Boosters. Kavas on laulud eesti kergemuusika klassikast ja retrolugudest, ühtlasi saab kaasa laulda Koit Toome ja Taukari palu.