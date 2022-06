Suvine kampaania utsitab tulla Viljandisse puhkama üle ühe päeva

Kampaania "Tule päevaks, jää nädalaks" viib kaubamärgi Visit Viljandi Tallinna linnapilti, Postimehe lugejateni ja suurel hulga sotsiaalmeedia kasutajateni üle Eesti. Kampaania raames on üle 20 Viljandimaa turismiettevõtte teinud erinevaid pakkumisi, mida külalised saavad kasutada kupongidena. Neid jagatakse sotsiaalmeedias ja ajalehe Postimees vahel ilmuvas brošüüris. Pakkumised leiab kampaania lehelt puhkus.visitviljandi.ee. Lisaks on kampaania eel põhjaliku uuenduskuuri läbinud linna ja maakonna turismiportaal www.visitviljandi.ee.

"Viljandis on juba täna väga palju toredaid puhkuse veetmise võimalusi, mis annavad põhjuse siia tulla kohe mitmeks päevaks. Meie kultuurisündmused, eriilmelised galeriid ja suurepärased sportimisvõimalused järve rannas on kindlasti üks põhjus, et kogu perega aeg maha võtta ja sammud Viljandi poole seada," ütles Viljandi linnapea Madis Timpson. "Viljandi on kindlasti külaliste peamine sihtkoht, aga maakonna rikkalik loodus ja kultuuripärand annavad põhjuse jääda siia veelgi kauemaks."