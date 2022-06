Poliittehnoloogilistest mängudest ja nende mängimise vajadusest on ju võimalik aru saada, ent asi omandab juba absurditeatri mõõtmeid. Jah, võib igati nõus olla peaminister Kaja Kallasega, kes ütles, et Eesti ei vaja praegu valitsuskriisi. Samas on Reformierakonna panus selle kriisi lahendamisse või vähemalt mingisuguse selguse majja toomisse olnud sama olematu kui ülejäänud seltskonnal.