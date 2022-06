Suurte koerte rünnaku tagajärjel surnud väikest Fredit jääb leinama terve pere, saatma aga terve hulk küsimusi

Laupäeval, 21. mail umbes kell 22 võtab Viljandis Kelmikülas Karja tänaval elava Sverre Puustusmaa 16-aastane poeg pere tillukese lemmiku Fredi ja läheb temaga jalutama. Vanemaid kodus pole, nad on sünnipäeval. Hiliskevadine aeg, päike ei ole veel loojunud ... Koeraga õhtusele tiirule minev poiss ei oska aimatagi, et see jääb nende viimaseks ühiseks jalutuskäiguks.