Sooviksime muidugi elada maailmas, kus sõdureid vaja pole, ent reaalsus on paraku teine. Sõda Ukrainas on kestnud enam kui kolm kuud ning oleme saanud kaasa elada rindeuudistele, tagala raskustele, aga ka sõjaõudustele. Just see on teinud tänavuse «Siili» okkad väga teravaks. Kui eelmistel niisugustel suurõppustel on ilmselt nii mõnigi lugenud hambaid kiristades päevi, millal tagasi koju saab, siis tänavu on vähe neid, kes asja tõsiselt ei võta.