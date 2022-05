Võhma koolidirektor võtab enda kanda ka lasteaia juhtimise

Põhja-Sakala vallas on alus- ja põhihariduse juhtimine ühendatud praegu Kirivere ja Suure-Jaani koolis, Kõpu põhikoolis ning Olustvere põhikoolis ja Olustvere lasteaias Piilu. Asutused on eraldi registrikoodiga, aga juhtimine on ühe direktori alluvuses.