«Viljandist oleme aprillis ja mais kogunud kokku ligi neli tonni biolagunevaid jäätmeid, mis on väga väike kogus võrreldes segaolmejäätmete tekkega linnas,» ütles prügiveoettevõtte Eesti Keskkonnateenused juhatuse liige Bruno Tammaru. See kogus on omajagu väiksem kui Viljandi, Mulgi või Põhja-Sakala vallas, kus biojäätmeid on kogutud pikemat aega.