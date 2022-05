Kui vallavalitsus ehitaja leidmiseks lihthankekonkursi välja kuulutas, seisis dokumentides, et arvatavaks hinnapiiriks võiks olla 60 000 eurot. Abivallavanem Alvar Pähkel täpsustas, et ju see summa tuli nüüdseks ammu moraalselt vananenud eelarvestrateegiast, sest tegelikult eeldati hinnaks 120 000 eurot. Parim pakkumine oli 230 000 eurot.