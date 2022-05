Üle pika aja peeti Viljandis lusikapidu. Aukülalisi kutsuti vastuvõtule 39

Seda, millal viimane kord nõndaviisi lusikapidu peeti, Viljandi linnapea Madis Timpson esiotsa ei mäletanudki, kuid siis selgus, et too kord oli mullu juulis. Siis jagati hõbelusikaid 2021. aasta teises kvartalis sündinud väikestele viljandlastele. Nüüd olid kutsutud tänavu esimeses kvartalis sündinud.

"Kui on olnud võimalik füüsiliselt kohale tulla, siis on enamik ikka tulnud," nentis linnapea. Vahepeal on värsked viljandlased saanud oma hõbelusika koroonaviiruse ohu pärast kätte raamatukogu juurest pakiautomaadist. Nõndasamuti oli see kahel korral enne mullu juulikuist vastuvõttu.