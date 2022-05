Tervise pärast taanduva abivallavanema asemele võib astuda koolijuht

Praegu haiguslehel viibiv Arvi Meidla lausus naljatledes, et raske südamega ta abivallavanema kohta maha ei pane, sest juba 19 aastat on ta omavalitsustes töötanud ning aeg on veidi puhata. Eriti rasked on olnud viimased aastad ning mitte ainult koroona pärast.