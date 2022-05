Linnagaleriisse jõuavad suitsusunakombed

Fotonäituse autor on Võrumaa juurtega fotograaf Andres Treial, idee näituse koostamiseks tuli Vana-Võromaa suitsusaunade koostöökogult. Andres Treial on elukutseline fotograaf 2000. aastast ja teinud koostööd enamiku Eestis ilmuvate suuremate ajalehtede ja ajakirjadega. Viimastel aastatel on ta keskendunud reklaamfotodele.