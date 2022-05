Juhtkiri ⟩ Stefan ja «Stefania»

Kindlasti tuleb kiita ka Viljandi kahe ühisvaatamise korraldajaid. Teise poolfinaali vaatamine Stefani isa toidukohas Soso Juures oli tehnilistest viperustest hoolimata mõnus kogupereüritus ning ka finaali vaatamine Sakala keskuses oli tore kogukondlik üritus. Muidugi on veidi kahju, et Vabaduse platsi kasutamiseks ilm liiga külm ja vihmane oli, samas ongi see seda sorti ettevõtmine, kus on hea kott-toolis vedeleda ja aeg-ajalt sõbraga juttu puhuda. Tubli, Loov Viljandi!