Politsei otsib kuu aja eest Viljandis kadunud Helgit

Nagu politsei pressiteate vahendusel teatas, nähti Helgit viimati 6. aprillil Viljandi külje all Mustla maanteel eramu juures, kust ta lahkus jalgsi seni teadmata suunas. Koju Viljandimaale Karula külla ei ole ta vahepeal läinud.

Naine on ka varem mitu nädalat kodust eemal olnud ning eri paigus aega veetnud ja elanud. Politsei on seni kogunenud info põhjal kontrollinud võimalikke kohti, kus ta viibida võiks, kuid seni tulutult. Otsingud jätkuvad ja kõige aktiivsemalt käivad need Mulgi vallas, kus naine varem peamiselt ringi liikus.