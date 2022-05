Pärandilinna parandustöökojad pannakse kaardile

Pärandilinn Viljandi töörühm alustas linna ja lähiümbruse parandustöökodade ülestähendamist mullu ja sai teada 16 meistrist, kes aitavad inimestel kulunud või katkiläinud asju uuesti korda seada. Parandustöökojad on kantud kaardile, mis on lehel www.visitviljandi.ee/unesco. Sealsamas on registreerimisvorm, mille kaudu saab nendest märku anda.