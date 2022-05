«Võit on see, kui distants läbi sõita,» võttis viljandlane Vahur Kahu kokku osalemise 29. aprillist 1. maini kestnud 420-kilomeetrisel maratonil «Gauja XXL». Nüüd on ta koos abikaasa Maili Kahuga ajaloo esimene segavõistkond, kes on läbinud Koiva jõe maratoni kahese kanuuga.