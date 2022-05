Kogukonnakino ekraanil linastub film Sparksi vendadest

Ansambli Sparks suur fänn Edgar Wright, kes on filmide "Shaun of the Dead", "Baby Driver" ja "Eilne öö Sohos" režissöör, on kogunud kaamerate ette kõik omataolised fännid ning kaevanud end läbi üüratust kogusest arhiivimaterjalist, et natukenegi eemaldada salapäraloori kõnealuselt koosluselt. Filmis saavad sõna bändi sellised suured austajad nagu Flea, Beck, Jason Schwartzman ja Neil Gaiman. Wright viib vaatajad, kes muide ei pea üldse olema selle bändi austajad ega isegi mitte sellest kooslusest varem midagi kuulnud, kummalisele odüsseiale läbi aastakümnete.