Paar aastat saime järjepanu uudiseid, mille pealkirjad kippusid lõppema «... tuleb seekord teisiti». Nii et kahtlemata teeb meele heaks, et tasapisi ja muude kriiside taustal peaaegu märkamatult on elu selles mõttes normaalsetele radadele nihkumas. Ka Viljandimaa üks hinnatumaid spordivõistlusi, väärika ajalooga ümber Viljandi järve jooks sai tänavu toimuda nagu kord ja kohus.