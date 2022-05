Hinnatõusu veavad eest need asjad, ilma milleta ei ole kuidagi võimalik hakkama saada. Energia, toit ja elamispind ei ole see, mille pealt annab tunduvalt kokku hoida. Veidi muidugi saab. Meil kõigil on toidukorvis natuke rämpstoitu, natuke valmistooteid, natuke luksust. Ostmis- ja tarbimisharjumustest annab õhku välja lasta. Aga üle päeva süüa ei saa. Vähemalt mitte kuigi kaua.