Enamik inimesi peab lapsi õigustatult vaat et kõige tähtsamateks ühiskonna liikmeteks. Koolide ja lasteaedade käekäik läheb korda peaaegu kõigile, eesootav emadepäev on üks armastatumaid tähtpäevi aastas ning enamik meist teadvustab endale, et me ju siblime ja askeldame selleks, et lastele võimalikult hea maailm pärandada.