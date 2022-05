Pinska Liimpuit pälvis digimeistri tiitli

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse digiteerimise teemajuhi Kersti Kuusksalu sõnul oli seekordne lend eriti tugev. «Kõikidel ettevõtetel oli žürii hinnangul üsnagi võrdväärselt selge arusaam, mis põhjustel ettevõttes konkreetseid protsesse digiteeritakse ja kuhu arendustega jõuda, et saavutada soovitud ärilisi eesmärke,» selgitas ta pressiteate vahendusel.

Nagu ütles Pinska Liimpuidu digimise projektijuht Kaur Saarepuu, on konservatiivsel hinnangul reaalne umbes 15-protsendiline tootlikkuse hüpe, kui suuta loodava süsteemiga tootmisvoog püsivalt käimas hoida.

Digiteerimise meistriklassi programm on mõeldud tööstusettevõtetele, kellel on siht digilahenduste abil oma protsesse optimeerida ning konkurentsivõimet ja tulu suurendada. Tippkoolitajate ja personaalse mentori abiga valitakse oma ärivajadustest lähtudes välja kõige kriitilisem protsess, mida digilahenduste abil efektiivsemaks muuta. Programmi jooksul koostatakse digimise tegevuskava, mille järgi viia see ellu.