Kevadised seened kutsuvad korjama

Karksi kandi loodusesõber Rita Bergmann tõi esimese kevadise saagi koju juba 23. aprillil. «Kevad- ja liudkogritsaid oli küllaga ning eriti palju märkasin hiidkogritsaid, millest mõni oli juba rusikasuurune. Lisaks leidsin paarist kohast kuuse-käbikõrgeseid. Kokku tõin neid poole tosina liitri jagu,» lausus ta.

Teadliku korilasena käib Bergmann metsas aasta läbi ning kui just ilm seente arengut seisma ei pane, saab tal tänavu juulis täis 48 kuud ehk neli aastat järjest seenel. Muidugi mõista on ta iga kord naasnud retkelt saagiga.

«Kahjuks on metsalangetajad täielikult hävitanud minu kevadkühmikute koha, nii et tänavu ma neid seeni leida ei looda. Kui arvestatavat vihma lähiajal ei tule, siis päikesele avatud kohtades võivad kogritsad varsti ära kuivada,» rääkis ta. «Ise loodan järgmisel korral leida ka mürkleid, tundub, et minu lillepeenrasse nad sel aastal ei ilmud. Kurreleid minu lähedal metsades ei kasva.»

Kui mürkel on värskelt väga maitsev seen ja kõlbab süüa isegi toorelt, siis kogritsad on toorelt väga mürgised ning vajavad korralikku kupatamist. Bergmann kupatab neid kolmes vees iga kord veerand tundi.

«Esimene keeduvesi muutub hallikaspiimjaks ning on samuti mürgine koos keeduaurudega. Viimane keeduvesi peaks kindlasti olema selge,» kõneles ta. «Kevadkühmikud ja käbikõrgesed on söödavad kupatamata, kurreleid soovitab osa asjatundjaid kupatada, osa mitte. Isegi karikseeni – neid on tänavu väga palju – on toiduks tarvitatud, aga mina ise neid proovinud ei ole. Metsa all on nad igatahes väga ilusad ja silmatorkavad.»