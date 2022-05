Juhtkiri ⟩ Tükiks ajaks meelde

Ennustamine on Põhja-Sakala vallas muidugi üldse tänamatu tegevus, sest kui esialgu võis arvata, et vallavanema vahetumine ning EKRE-sse kuuluva abivallavanema umbusaldamine toob endaga kaasa koalitsiooni nõrgenemise ja killustumise, siis nüüd tundub, et hoopiski opositsioon hakkab servast murenema. Ent kultuurikeskuse loomise juures on ilmselt kõige tähelepanuväärsem hoopis asjaolu, et selle vastu andis hääle 403 vallaelanikku. Arvestades, et Põhja-Sakala vallas elab veidi üle 7000 inimese, pole see sugugi väike arv ning valimas käinutest moodustab see kümme protsenti.