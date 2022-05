Üleeile peeti Viljandi ­oodatuimat spordipidu: joosti juba 93. korda ümber Viljandi järve. Jooksjate, pöidlahoidjate ja korraldajate rõõmuks naasti pärast kaht aastat traditsioonide juurde: kõlas üksainus stardipauk ja see oli 1. mail. Nagu ütlesid võitja, maratoonar Roman Fosti ja korraldajad, on traditsioonid selleks, et neid hoida, ning rõõm on joosta jälle õigel päeval.