Farištamo Eller: kas veganlus ja keskkonnakaitse on omavahel konfliktis?

ÜKS MU sõber kommenteeris hiljuti üsna hämmeldunult ühel looduskaitse konverentsil toimunut, küsides, kuidas saab looduskaitsja, kelle eesmärk on kaitsta ökosüsteeme ja elurikkust, kritiseerida veganeid, kelle soov on oma toiduvalikute kaudu teistele liikidele ja keskkonnale tehtavat kurja vähendada. See küsimus tükkis oma ajendiga on ka kogu mu järgneva arutelu lähtepunktiks, sest üllataval kombel on looduskaitsjate mõistmatus veganite valikute suhtes väga tavaline.