Statistikaameti esialgsed aprillikuised analüüsid ütlevad, et Eestis oli kogu eurotsooni kõige kiirem inflatsioon. Hinnatõus liikus märtsiga võrreldes suurte hüpetega edasi ning maile läheme vastu teadmisega, et inflatsioon on 19 protsenti. Eelmise aastaga võrreldes on rahal seega ligi viiendiku võrra väiksem ostujõud.