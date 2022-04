Kas Põhja-Sakala valla kultuurikeskuse loomise juures on rohkem head või halba, näitab nüüd tõepoolest ainult aeg, sest selle plaani vastu kogutud 403 allkirjast hoolimata on otsus vastu võetud ja nagu kõik asjaosalised märgivad, on praegu veel vara midagi öelda. Kes märgib seda süüdistavalt, kes vabandavalt.