Palju valgust ja avarust, eripärased lahendused, rõõmsad värvid ja tunne, justkui istuks vanaema juures õunaaias, iseloomustavad lasteaia käsutusse läinud ruume majas, mis ehitati mitukümmend aastat tagasi kaubanduskeskuseks. Viiratsi lasteaia Rüblik direktor Luive Rehand ütles, et see on nende enda imedemaa. "Me oleme oma uute ruumide üle väga õnnelikud," kinnitas ta.