PÕHJA-SAKALA ⟩ Volikogu esimees Priit Toobal süüdistab rekordarvu allkirjade kogujaid pettuses

Põhja-Sakala opositsioonipoliitikud kogusid vallas 403 allkirja, et võidelda seniste rahavamajade säilimise eest ja valla kultuurikeskuse loomise vastu. Võimuliit võttis otsuse allkirjadest hoolimata vastu ning volikogu esimees Priit Toobal avaldas arvamust, et allkirjad on välja petetud.