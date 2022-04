Kas meil on ikka seda kõike vaja?

SAKALAS ei näe just tihti, et Viljandi valla otsustusõigusega ametnike tööd kiidetakse. Lugesin arvamuslugu «Kolga-Jaani kaua tehtud kallikene?», milles õpetaja kiidab Kolga-Jaani lasteaia renoveerimist ja võimla remondi alustamist. Ka minu arvates on need väga vajalikud ja võib öelda, et õigel ajal tehtud hanked. Hinnad olid küll kõrged, samas sai toetusi. Muidugi sisaldas mainitud lugu ka veidi kriitikat, kuid see on alati teretulnud.