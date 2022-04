Juhtkiri ⟩ Ei maksa eeldada

See, et liigrasked veokid seni Viljandis mööda äsja valminud Uut tänavat vurasid, on üsna inimlik eksimus. Kes teab, kes mida kuidas tõlgendab, ning seni kehtinud korra muudatus võib ju lihtsalt tähelepanuta jääda. Tähelepanematust tähtsates asjades ei tohi kuidagi õigustada või heaks kiita, aga praegustel segastel ja ärevatel aegadel, tööjõu- ja majanduskriisi valguses, kus niigi on väga palju muresid, ei tõuse käsi ka väga rangelt hukka mõistma. Tundub, et linnaisad on samal seisukohal, sest esialgu piirduvad nad selgitamise ja hoiatamisega.