Kahe- ja poolekorruseline maja Karksi-Nuias Rahumäe tänaval seisab pooleli olevana juba aastakümneid. Ei tea naabrid ega vallavõim, kellele see üleüldse kuuluda võiks, ning vallavalitsus on alustanud kogu kinnistu peremehetuks kuulutamist, et krunt endale võtta.