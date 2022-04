Richard Särk: apelsine ei ole!

MOSKVAS Puškini väljakul on tavapärasest suurem tunglemine. Kümned, kui mitte sajad lillakassinises jopes prouad võitlevad oma koha eest rahvasummas, mis liigub aeglaselt, aga kindlalt Perekrjostoki supermarketi poole. Teiste seas seisab Potsataja, keda eemalt vaadates ei märkakski, sest pikkust on tal ju vaid mõni pügal üle meetri. Et mitte käekoti või – jumala eest – jalutuskepiga pihta saada, peab Potsataja ruumi tekitamiseks oma kõrvad laiali ajama ja neid aeg-ajalt radari kombel pöörama.