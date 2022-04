Valentine Alvre: rohkemgi kui sada põhjust Viljandisse armuda

Viljandi on tõesti kingitus. Mitte kusagil Eestimaal pole võrdset paika. Mulle on viimasel ajal palju rõõmu valmistanud kauni arhitektuuriga hooned ja neid on siin palju. Sellest huvist ajendatuna võtsin osa kahest väga õpetlikuks osutunud üritusest.