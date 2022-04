Inimestes tekitavad muudatused tihti aga segadust ja isegi hirmu, eriti kui kardetakse töökohast ilma jääda. Paljudele väikeasulates töötavatele inimestele võib töökohast ilmajäämine tähendada ju ka vajadust kolida. Selgitustööd on tehtud muidugi palju, aga ilmselt veel mitte piisavalt, sest tundub, et loodava Põhja-Sakala valla kultuurikeskuse töötajad on üsna üksmeelselt plaanile vastu. Miks?