Pjedestaalile pürginud Kert Varik: see oli üks meie paremaid sõite

"Hästi läks, tulime teiseks," ütles siit kandi krossisõitja Kert Varik entusiastlikult, ent tagasihoidlikult. Nentimise peale, et teise koha puhul ei tasuks nõnda tagasihoidlikuks jääda, kostis Varik nobedalt: "Oleme ju ennegi etappidel teised olnud, aga võib öelda küll, et see oli üks meie parimaid sõite."