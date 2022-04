Ühendriikides on näiteks miljonid inimesed tööturult eemal üksnes seetõttu, et lasteaia kohatasu on nii suur, et vanematel tuleks töölkäimisele sisuliselt peale maksta. Eestis seda muret pole, aga üha vananev rahvastik, elukallidusele jalgu jäävad palgad ning, mis seal salata, inimeste soovimatus teha ebameeldivat tööd tähendavad, et meilgi on vähe selliseid ettevõtteid, kes poleks nõus kohe tööjõudu juurde palkama.