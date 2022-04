CLEVERON MOBILITY ⟩ Esimesed robotkullerid jõuavad lähikuudel Viljandi tänavatele ja otsivad investoreid

Töö paremaks korraldamiseks ning kasumisse jõudmiseks võeti Cleveronis vastu otsus liigutada autoarendus Cleveron Mobility nimelise aktsiaseltsi alla. Omanikering selle käiguga esialgu ei muutunud, küll on aga Cleveron Mobilityl plaanis asuda lisakapitali otsima, et järgmise paari aastaga arendada isejuhtivate autode tehnoloogia niikaugele, et neid oleks võimalik müüma hakata.

Millal täpselt ja mil viisil seda lisakapitali ja investoreid kaasama hakatakse, on Cleveron Mobility juhi Arno Küti sõnutsi esialgu lahtine, kuid oma panust on oodatud andma väikeinvestorid.

Robotkullerite arendamise ja katsetamisega on praeguseks Cleveron Mobilitys aga niikaugele jõutud, et kaugjuhtimise abil oleks võimalik robotkullerid juba tänavatele lasta. Eesti seadustik ei ole praegu selliseks sammuks veel valmis, töö selle nimel aga käib ning eesmärk on, et nii kaugjuhitavate kui ka isesõitvate autode ja robotkullerite jaoks loodaks oma kategooriad ning nende sõitmine reguleeritaks liiklusseaduses.