Juhtkiri ⟩ Kus asub mujal?

Kui eesmärk on vabade parkimiskohtade tagamine kaubanduskeskuse klientidele, siis tekib hoopis küsimus, kas uus süsteem on selles ikka tõhusaks abiks. Kõigepealt on kahetunnine piirang heldelt antud: parklad kipuvad ju umbe minema tipptundidel, kui kõik tahavad korraga poodi minna. Ülejäänud ajal on ruumi küll.