«Tubli! Mul omal ajal jäi Venemaa hävitamata, hea, et selle nüüd ise ära teed,» lausub puhevil Adolf Hitler ja patsutab isalikult põsele pisikesele Vladimir Putinile, kes naeratab häbelikult, kuid uhkelt. See on üks nendest sadadest karikatuuridest, mis on viimase poolesaja päevaga kulutulena levima hakanud ning mis on tõepoolest päevakajalised ja ajavad kõigele vaatamata või siis just kõigele vaadates naerma.