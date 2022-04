GALERII ⟩ Abituriendid teevad aasta esimest riigieksamit

Koolijuht Juhan-Mart Salumäe ütles, et kõik eksamile tulnud noored on oma kooli õpilased ja tänavused lõpetajad.

Kogu Eestis oli end tänasele eksamile registreerinud 7450 noort. Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse lugemis- ja kirjutamisoskust. Eksamitöös on neli varianti, millest õpilane valib ühe. Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidele, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400-sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada.